​Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю в Римі через те, що ізраїльська поліція не допустила латинського патріарха Єрусалиму кардинала П'єрбаттісту Піцабаллу відзначити Вербну неділю в Храмі Гробу Господнього.

Про це Таяні написав в соцмережі X.

"Я хотів би висловити свою найглибшу солідарність з Патріархом Єрусалимським, кардиналом П'єрбаттістою Піцабаллою, главою Католицької Церкви у Святій Землі, та Кустосом Святої Землі, отцем Франческо Іельпо. Неприйнятно, що їм заборонили увійти до Храму Гробу Господнього в Єрусалимі", - зазначив він.

Таяні додав, що доручив послу в Ізраїлі висловити протест уряду владі Тель-Авіва та підтвердити позицію Італії "щодо захисту релігійної свободи завжди та за будь-яких обставин".

Раніше рішення не пускати Латинського патріарха до Храму Гробу Господнього засудив і президент Франції Емманюель Макрон. У соцмережі X він висловив підтримку латинському патріарху та християнам, яким не дозволили відслужити месу.