Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Сибіга: ще одна країна готова приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу за агресію РФ

Сибіга: ще одна країна готова приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу за агресію РФ

Сибіга: ще одна країна готова приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу за агресію РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Під час саміту "G7" у Франції Україна отримала підтвердження про готовність ще однієї держави приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу. 

Він зазначив, що наразі не може назвати конкретну країну, але підкреслив важливість цього сигналу для просування процесу створення трибуналу.

Міністр також нагадав, що 31 березня Україну відвідають міністри закордонних справ країн-членів ЄС.

"Це буде Бучанський саміт. Ми працюємо над тим, щоб якомога більша кількість держав підтвердила свою участь, а не просто участь, а ратифікацію імплементаційної угоди", – додав Сибіга.

Серед інших результатів саміту Групи семи, досягнутих за участю України та інших держав, міністр назвав допомогу світової спільноти у реконструкції саркофага над Чорнобильською АЕС. Він нагадав, що укриття було пошкоджене російським дроном, а вартість його відновлення наразі оцінюється близько 500 мільйонів євро.

"Під час засідання пролунали конкретні зобов’язання від низки країн щодо наповнення бюджету майбутнього фонду. Це буде спільний проєкт із ЄБРР. Уже є підтвердження на кілька десятків мільйонів євро, тому процес залучення донорських коштів зрушив", – зазначив міністр.

