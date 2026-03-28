Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти ультраправих сил

Протестувальники, зокрема, занепокоєні високими рейтингами партії Reform UK.

акція протесту у Лондоні 28 березня 2026 року
Фото: скриншот відео

28 березня центральними вулицями столиці Великобританії пройшла масштабна акція проти ультраправих сил, пише Reuters.

Десятки тисяч демонстрантів виступили проти зростання впливу правопопулістських сил, зокрема партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем. 

За оцінками поліції, у заході взяли участь близько 30 тисяч осіб, що зробило його однією з найбільших подібних акцій у британській столиці за останні роки. 

Демонстрацію організував альянс Together, який об’єднав профспілки, антирасистські рухи і громадські організації.

Протестувальники висловили занепокоєння результатами останніх соціологічних опитувань, згідно з якими Reform UK випереджає керівну Лейбористську партію прем'єр-міністра Кіра Стармера та консерваторів. 

Акція пройшла на тлі підготовки до місцевих виборів, запланованих на травень цього року, на яких очікується значний успіх правих сил. Окрім основних вимог, на марші були помічені прапори Палестини та Ірану, що відображає ширший контекст антивоєнних та солідарних рухів у Британії. 

Читайте також
