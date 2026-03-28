У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти ультраправих сил

28 березня центральними вулицями столиці Великобританії пройшла масштабна акція проти ультраправих сил, пише Reuters.

Десятки тисяч демонстрантів виступили проти зростання впливу правопопулістських сил, зокрема партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем.

За оцінками поліції, у заході взяли участь близько 30 тисяч осіб, що зробило його однією з найбільших подібних акцій у британській столиці за останні роки.

Демонстрацію організував альянс Together, який об’єднав профспілки, антирасистські рухи і громадські організації.

Протестувальники висловили занепокоєння результатами останніх соціологічних опитувань, згідно з якими Reform UK випереджає керівну Лейбористську партію прем'єр-міністра Кіра Стармера та консерваторів.

Акція пройшла на тлі підготовки до місцевих виборів, запланованих на травень цього року, на яких очікується значний успіх правих сил. Окрім основних вимог, на марші були помічені прапори Палестини та Ірану, що відображає ширший контекст антивоєнних та солідарних рухів у Британії.