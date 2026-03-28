Міністри оборони країн Балтії виступили зі спільною заявою через інциденти з дронами

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох держав.

Приводом для заяви стали нещодавні порушення повітряного простору НАТО іноземними безпілотниками, які перетнули кордони Балтії та впали на їхній території.

Міністри підкреслили, що ці інциденти, спричинені війною Росії проти України, вказують на критичну необхідність зміцнення багатошарової ППО на східному фланзі Альянсу.

Хоча внаслідок падіння дронів ніхто з цивільних не постраждав, а шкода інфраструктурі була мінімальною, країни Балтії закликали НАТО прискорити зусилля з посилення захисту неба. Міністри наголосили, що союзники мають терміново зміцнити спроможності для виявлення та перехоплення повітряних цілей.

Наразі країни Балтії вже інвестують щонайменше 5% ВВП у оборону, фокусуючись на закупівлі систем ППО, розвитку засобів боротьби з дронами та акустичних сенсорів.

«Хоча місія НАТО «Східний вартовий» наочно продемонструвала свою цінність, зусилля НАТО щодо зміцнення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотникам, мають бути прискорені. Союзники повинні терміново посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення. Нинішня присутність авіації та систем ППО НАТО в країнах Балтії має бути збережена та додатково посилена для протидії всім повітряним загрозам, включаючи безпілотні літальні апарати», - йдеться у заяві.

Міністри підтвердили свою підтримку законного права України на самооборону.