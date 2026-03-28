Росіяни атакували Одесу: поцілили у пологовий будинок (оновлено)

У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників.

За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, атака призвела до руйнування житлового сектора та інфраструктури. У мережі публікують відео влучань дронів безпосередньо у багатоквартирні будинки.

Лисак додав, що у Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті.

Ще в одному місці через обстріл відбулося руйнування між четвертим та п'ятим поверхом житлового будинку. У приватному секторі зафіксовано пожежі.

Попередньо постраждали четверо осіб, їм надається медична допомога.