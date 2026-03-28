"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Суспільство / Війна

Росіяни атакували Одесу: поцілили у пологовий будинок (оновлено)

Ворог спрямував на місто ударні безпілотники.

ілюстративне фото
Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників.

За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, атака призвела до руйнування житлового сектора та інфраструктури. У мережі публікують відео влучань дронів безпосередньо у багатоквартирні будинки.

Лисак додав, що у Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті. 

Ще в одному місці через обстріл відбулося руйнування між четвертим та п'ятим поверхом житлового будинку. У приватному секторі зафіксовано пожежі. 

Попередньо постраждали четверо осіб, їм надається медична допомога.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies