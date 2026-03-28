Влад Маховський, волонтер-евакуаційник: «Спочатку сидять через корову, а потім вже ні їх, ні корову ніхто не забере»

Він розповів LB.ua , як пробираються волонтери через смугу суцільних перешкод, як захищають себе і пасажирів у дорозі, чому люди до останнього відмовляються виїжджати і що відбувається, коли втікати все-таки доводиться або надто пізно.

Влад Маховський вивозить людей з небезпечних прифронтових місць з 2014 року. Звичайний підприємець, пастор баптистської церкви із Запоріжжя, волонтер. Просто мав бус, якось спробував допомогти — і евакуює людей донині. Було, що в чоловіка цілеспрямовано влучив дрон, сильно поранив. На Луганщині він побував у полоні в донських козаків — як український «диверсант». Шість днів Влада катували і погрожували розстрілом, зрештою відібрали авто і відпустили. Кошти на новий бус допомогли зібрати друзі з-за кордону. Страхи навчився переборювати, максимально захищає себе й авто від ворожої зброї і їздить далі. Зараз шляхами Запоріжжя. Уже за кілька кілометрів від обласного центру, каже, умови такі, що треба людей евакуйовувати.

Фото: Facebook/Влад Маховський Волонтер Влад Маховський

Учора ще стояв міст, а сьогодні район уже відрізаний

Пане Владе, звідки зараз евакуюють цивільних на Запоріжжі?

Здебільшого з Оріхівського напрямку: Зарічне, Юрківка, Комишуваха. Зараз ще підключилось Біленьке — дзвонять люди, просять вивезти. Раніше постійно з Гуляйпільського забирали. А потім почалося — Різдвянка, Любицьке… Та вже відразу за Запоріжжям починається зона, де жити, можна сказати, вже неможливо (і в самому місті не скрізь можливо). А ще пару місяців тому така зона починалась кілометрів за десять від нього. Небезпека все ближче, хоча лінія фронту не наближається і місцями ми навіть відкинули їх. Але російський контроль FPV-дронами, КАБи — і стає небезпечніше. Над Запоріжжям «Молнії» вже літають.

Усе більше руйнувань навколо. Дістають і по обласному центру, і села кошмарять. Ось Біленьке: Дніпро відділяє селище від ворога (це 2–2,5 км), природна перешкода — і прямих штурмів немає. Але ця близькість дозволяє постійно кружляти над ним FPV-дронам. Учора (розмова з волонтером відбулася 24 березня. — Ред.) евакуйовували звідти бабусю на візочку — скаржилась, що аптеки вже не працюють, світла нема, води теж, магазини виїжджають. Комунікації розірвані, і людині, яка потребує особливої допомоги, вже важко виживати в таких місцях.

Населення починає всерйоз нервувати і просити евакуації, коли, умовно, КАБи падають уже не щотижня, а щодня?

Вони постійно вже падають. Зазвичай найбільше людей звертається після особливо інтенсивних обстрілів. Поприлітали КАБи, пару вулиць знесли — маємо сплеск заявок. Чим спокійніше, тим менше дзвінків. Так завжди було. Люди до останнього чекають: а раптом все закінчиться, якось пронесе. Це хіба вже загине хтось у родині чи поряд, будинок зруйнує прильотом…

Фото: Зі сторінки Влада Маховського у Facebook Евакуація населення

Ось у Зарічному довго було більш-менш тихо, хоча сусідню Комишуваху обстрілювали. І люди жили собі. Тільки після кількох серйозних прильотів, руйнувань, коли дрони в повітрі висіли вже щільно і за цивільними ганялися, почали виїжджати.

А до того часу в Зарічному ще були якісь зв’язки з іншими населеними пунктами, можна було жити, працювати?

На городі хіба що. Логістичні шляхи руйнуються, мости теж. Сьогодні заїжджали в один район Комишувахи — Хитрівку: там раніше міст був, а вже зруйнований. Інший шлях є, але там насип, коли погода дощова, вже не заїдеш — розвезе і район відрізаний. Тобто це вже не життя, а виживання.

Усе дуже швидко міняється. Ще вчора тут було життя, а сьогодні руїни. Три-чотири КАБи прилетіли — і вулиці нема. Їдемо сьогодні в Комишуваху — на в’їзді вже нові будинки стерті, а ще днів зо два тому стояли. Озираєшся наліво, направо — як же сильно за місяць усе змінилося…

Навіть якщо люди готові виживати, як вони це роблять і коли вирішують тікати?

Коли житло знищене, нічого не лишилось, ніде жити — край. А доти ховаються в погребах, підвалах. Місяць тому на околиці Комишувахи сильні прильоти, та люди вижили, бо в підвалі сиділи. Вилізли — будинку нема, що вдієш? Виїхали.

Фото: Facebook Влада Маховського Люди наважуються виїжджати, коли будинки вже вщент зруйновані

Бувало, що і гинули так люди. Ще раніше, коли евакуйовували з Авдіївки, людей присипало і навіть тіл не могли забрати. Бо ні ДСНС, ніхто не приїжджає розкопувати. Одна жінка так загинула, я потім приїжджав до тіла — собаки його розірвали, порозтягували.

Не встигли її вивезти?

Заявки не було. Просто сиділи люди до останнього, а прилетіло сильно — і все. Лікарі й інші служби на допомогу вже не приїжджають в такі місця. Техніка не може заїхати. Раніше колись ще пробувала, щоб людей з-під завалів діставати — але її відразу нищать.

У Запорізькій області, слава Богу, ще поки до того не дійшло — і поліція, і ДСНС прибувають.

Хто ці люди, які просять вас про евакуацію: маломобільні, старенькі чи й молоді родини з дітьми?

Буває, родини. Ось у Комишувасі зараз обов’язкова евакуація родин з дітьми. Але обов’язкова ще не примусова… Повинні б виїхати, і багато родин з дітками так зробили, та не всі. Стареньких багато. Ось вивезли сьогодні бабусю 88 років із сином (50+ років) — самі вже не вибралися б. Бабусю виводили, в машину ледве затягли.

Ждуни трапляються? Чи їм уже ні за що триматися і де жити-чекати…

Хтозна, завжди десь щось таке є. Учора в Біленькому трапилась жіночка — почала розказувать, що ось, воюють брат з братом. Кажу: який брат, а напав хто? Таке мислення — от воюють якісь між собою, а якби не бились, то й лиха усім не було б. Я їй пояснюю, хто напав першим, хто захищається. Але такі думки є в людей. Не те що дискусії з ними вів, але ж не хочеться, щоб останнє слово за ними лишалось.

А ті, хто з дітьми до останнього лишається, як аргументують?

Завжди питаємо: чому? «А де жити, за що жити…» Важко на нове місце перебиратися, у невідомість. Удома хоч і небезпечно, але все знайоме, є город — щось собі там робиш, звичний побут. Людям так зрозуміліше. Декого вивозиш, а вони потім повертаються. Не влаштувались, приїхали додому. І бувало, потім вдруге таких вивозили. Якщо не гинули, сидячи до останнього в небезпеці.

Головою на всі 360 градусів і рушниця напоготові

Наскільки небезпечно проводити евакуації, що найбільше дошкуляє — дрони?

Так, найбільше. КАБ летить — про це навіть у Telegram-групах можна прочитати, на яких напрямках небезпека. Бачимо, що на нас — виїхали за місто, стали десь, перечекали загрозу, поїхали. А FPV з’являються зненацька. Їдемо сьогодні, детектор дронів показує, що над Комишувахою летить, над центральною вулицею. Заховалися, бачимо — пішов за місто, можна вибиратися. І таке будь-якої миті. Учора були в Біленькому — «мавік», імовірно, над нами розвідував, виявив, що ми є, а вже потім прилетів камікадзе. А «мавіків» детектором ми не бачимо. На щастя, РЕБ спрацював, дрон упав на підльоті. А був би на оптоволокні — невідомо, як би скінчилося. І таке постійно.

Фото: Facebook Влада Маховського Волонтери завжди мають при собі рушниці для захисту від дронів

Маємо на озброєнні, крім детектора, РЕБ на авто, помпові рушниці, сіткомет проти дронів — усе, що можна використати для самозахисту. Краще, коли вдається сховатися від FPV: треба вибігти з машини, знайти укриття чи якісь дерева, через які дрон не залетить. Але трапляється, що влучає. Місяців зо два тому у Верхній Терсі їхали двома авто, і в перше — поліцейське — влучив дрон (наше другим йшло). Ледве відтягнули, потім поліцейські вже якось забрали.

Працюєте в супроводі поліцейських?

Не завжди, але стараємося підключати їх або вони нас. Вони нас, бо в нас більша автівка (можна вивезти лежачого) і броньована, з РЕБ-системами тощо. А нам з ними краще, бо можуть контролювати небо, у них більше інформації про повітряні небезпеки. От і кооперуємося, разом зручніше. Недавно і з Оріхова їхали з поліцейськими, і вони першими помітили, що над шляхом дрон висів. Заховались, перечекали, поки не полетів далі.

Їдемо завжди напоготові, з рушницею в руках. Періодично доводиться відстрілюватись, особливо важко в Авдіївці було, Гуляйполі. Хоча в Авдіївці я сам евакуйовував — ситуація дозволяла, а зараз один не впораєшся, напарник потрібен — вчасно вискочити, відстрілятися. Очей треба і рук.

Ми ж не професіонали, просто віримо, що Бог допоможе. Я віруючий, пастор церкви, і віра мені допомагає. Хоча влучало вже двічі і не тільки по автівках, а й по мені. Та зазвичай нема часу розмірковувати, виберешся чи ні, треба їхати і все. Робити, що робимо.

Фото: Facebook/Влад Маховський До евакуації намагаються залучати поліцейських

Червоні хрести на вашому транспорті привертають увагу росіян чи, навпаки, захищають?

Ми часто на білому авто з червоними хрестами їздили, воно без РЕБів. А останнім часом більше на зеленому, бо воно із засобами РЕБ. І в Біленьке того разу, як дрон на нас летів, вирішили їхати зеленим, хоч воно захисним кольором більше уваги привертає. Досвід каже, що і по цивільних автівках росіяни б’ють, колір і червоні хрести значення не мають. У 2024-му в Авдіївці евакуаційне авто з великим хрестом знищили ж. Спочатку прямо в мене поцілили, поранили, а машину вже потім добили. Це все вже було, проходили.

А ворожі групи: ДРГ чи розвідників — зустрічаєте в поїздках?

Лише раз, у 2022 році їхав у Василівку, натрапив на розвідницьку групу. Затримали нас і, на щастя, відпустили. Просто пощастило тоді.

Везуть каструлі, курей залишають

Буває таке, що доводиться відмовляти людям?

Звісно. Якщо заявка з таких місць, які, розуміємо, вже не в сірій, а в червоній зоні і заїхати неможливо. От зараз ніхто з волонтерів уже не їздить у Костянтинівку, наприклад. Тільки якщо у військових буде ротація, то з ними іноді цивільним вдається проскочити.

Зазвичай з часом евакуація тільки ускладнюється. Сьогодні ти з населеного пункту можеш ще і людей, і більше речей їхніх вивезти, а що далі, то небезпечніше. Хіба що безпекова ситуація тимчасово міняється на краще і виникають вікна можливостей. Дощ чи туман, наприклад, дозволяють заїхати, поки дрони малоактивні, або до сходу сонця, затемна.

Але сидять. Пропонував якось жінці вивезти її разом з коровами, козами, коли ще була така можливість — не хотіла. А потім мости розбили — і все. Знаю, потім якось вивезли її, але ж не з усім майном. Люди сидять спочатку через корову, а потім настає момент, коли ні їх, ні корову ніхто не заїде забрати.

Фото: facebook/Влад Маховський Спочатку люди не хочуть виїжджати, а потім уже не мають змоги

І що тоді з ними?

Багато тварин просто бігають — і кіз залишають люди, і курей. Коли вже страх охоплює, усе залишають і тікають. Іноді допомагаємо — ось з Оріхова вивезли цілу машину собак і кількох котів. А взагалі хоч відв’язували б собак, перш ніж виїхати. Бо є й такі індивідууми: залишають на прив’язі, мовляв, буду приїжджати, годувати, а насправді потім ніхто не їздить, а собака припнута. Чи на сусідів лишають, а люди виїхали й забули. Тоді збиваються у зграї, якісь і гинуть.

А що зі собою везуть в евакуацію?

Хто що може. І каструлі, і подушки, і ковдри. Не завжди можемо все вмістити, просимо про дві-три сумки зі собою і все. Гуманітарку тягнуть, крупи, запаси намагаються взяти. Тяжке, ще й габаритне. Хом’яків вивозили, шиншил, папуг. Одна, з Авдіївки, у мене жила і якось випурхнула, а іншу вивезли — у знайомих зараз. А в мене дві собаки врятовані живуть: одна на виїзді з Оріхова в антидроновій сітці заплуталась, виплутали і забрали. Нерідко таке буває, що в сітках-тунелях, якими захищають дороги, собаки застрягають. Вони без допомоги людини вже не виберуться з такої сітки.

Фото: Зі сторінки Влада Маховського у facebook Евакуація з Оріхівського району

Якісь особливі людські історії запам’яталися? Хоч зрозуміло, що за плечима їх уже сотні.

Найбільше дівчинка з Авдіївки, яку не вдалося врятувати. Еля, Еліна Федоренко. Бабуся з дідусем у неї були опікунами і відмовлялися виїхати з міста, у підвалах жили. Я виставляв тоді цю історію в соцмережах — намагався вивезти дитину, та опікуни не давали. А вона лякалась постійних вибухів — і померла внаслідок серцевого нападу. А потім прийшли росіяни, ті бабуся з дідусем їх дочекалися і ще розповідали на російських каналах, які погані українці.

Ось із Таврійського бабусю вивозили — остання лишилася на вулиці. Нема куди їхати, онуки десь живуть, але кажуть — нема місця, щоб прийняти. Плаче. Відвезли в транзитний центр її, а потім у соцмережах про неї писали і одна жінка взяла до себе. Шкода літніх людей, які залишилися самі, і навіть рідні не допомагають їм. Слава Богу, чужі відгукуються. Іноді відслідковую, хто як прилаштувався, але треба далі, далі, інших вивозити.