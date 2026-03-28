Ворог здійснив 59 авіаційних ударів і застосував 8269 дронів-камікадзе по населених пунктах і позиціях наших військ.

Розпочалася 1494-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Левадне, Підгаврилівка, Іванівка Дніпропетровської області; Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса, Воздвижівка, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Оріхів та Преображенка Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 89 обстрілів, з яких п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.