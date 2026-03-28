Унаслідок російських обстрілів упродовж доби в Запорізькій області одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 760 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 34 авіаудари по Комишувасі, Оріхову, Тернуватому, Гуляйпільському, Цвітковому, Зеленому, Долинці, Зорівці, Новоселівці, Верхній Терсі, Зірниці, Любицькому, Гіркому, Самійлівці, Копанях, Широкому, Чарівному, Воздвижівці, Преображенці, Микільському.
408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Мар’ївку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Зелене, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Солодке, Прилуки, Варварівку, Добропілля, Цвіткове.
Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Варварівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, Староукраїнці.
312 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському.
Надійшло 48 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.