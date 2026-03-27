163 бойових зіткнення відбулось на фронті: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

Росіяни запустили понад 3800 дронів-камікадзе та обстріляли позиції ЗСУ більше 2600 разів.

Від початку доби 27 березня на фронті відбулося 163 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснив 44 авіаційні удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми. Крім цього, противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог вісім разів атакував позиції наших оборонців в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку окупанти 34 рази штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 34 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 82 окупанти та 21 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту, станцію радіоелектронної боротьби, гармату, пошкоджено шість одиниць автомобільного транспорту, гармату та 13 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 146 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське. Авіаударів зазнали Покровське та Левадне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по Оріхову та Преображенці.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.