Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Лубінець звернувся до МКЧХ через гуманітарну катастрофу в Олешках на ТОТ Херсонщини

В окупованому РФ місті дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання.

Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому Росією місті Олешки Херсонської області.

Про це Омбудсман повідомив у Telegram. 

"У місті — катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах!" — каже Уповноважений.

Лубінець наголошує: ситуація в Олешках – свідомий тероризм Російської Федерації проти мирного населення.

На початку березня омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"У зверненні до російської сторони – закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів. А також – про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення", – ідеться у повідомленні.

У зверненні до МКЧХ – вимога використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу між українською та російською стороною, організації безпечного маршруту для евакуації цивільних, а також забезпечення доступу гуманітарної допомоги для осіб, які фактично залишилися без їжі та води. 

"Майже за місяць ситуація не змінилася! Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положеннь статей 55 та 59 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги", – додає Лубінець. 

Читайте також
