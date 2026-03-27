Лубінець звернувся до МКЧХ через гуманітарну катастрофу в Олешках на ТОТ Херсонщини

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому Росією місті Олешки Херсонської області.

"У місті — катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах!" — каже Уповноважений.

Лубінець наголошує: ситуація в Олешках – свідомий тероризм Російської Федерації проти мирного населення.

На початку березня омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"У зверненні до російської сторони – закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів. А також – про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення", – ідеться у повідомленні.

У зверненні до МКЧХ – вимога використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу між українською та російською стороною, організації безпечного маршруту для евакуації цивільних, а також забезпечення доступу гуманітарної допомоги для осіб, які фактично залишилися без їжі та води.

"Майже за місяць ситуація не змінилася! Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положеннь статей 55 та 59 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги", – додає Лубінець.