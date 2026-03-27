Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона цивільне авто у Нововоронцовці Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 15:20 росіяни атакували з БпЛА цивільну автівку у Нововоронцовці. Через ворожий удар постраждали двоє чоловіків. У 31-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та контузію, у 47-річного – вибухову травму та уламкові поранення ноги", – ідеться у повідомленні.