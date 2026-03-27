Десантники 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ДШВ взяли в полон шістьох військовослужбовців ЗС РФ на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вони здалися добровільно. Кожен виконував завдання в умовах, де єдиним способом вижити була умова - скласти зброю та вийти з піднятими руками. У кожного з них своя мотивація. Хтось — більшість свого життя провів на "нарах", хтось — намагався ухилитись від служби в армії, а хтось — прийшов задля заробітку", – ідеться у повідомленні.

В 81-й оаембр наголосили, що суворо дотримуються норм Міжнародного Гуманітарного права. тому гарантують життя кожному загарбнику, який добровільно складає зброю.