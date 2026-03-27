Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд у справі екскомандира “Беркуту” Садовника дослідив надані докази розстрілів мирних протестувальників

Прокуратура заявляє, що щонайменше четверо протестувальників отримали вогнепальні поранення від силовиків.

Судове засідання в справі Дмитра Садовника
Фото: ZMINA

Подільський райсуд Києва 26 березня дослідив докази у справі екскомандира «Беркуту» Дмитра Садовника щодо розстрілів учасників Революції гідності на вулиці Інститутській. Про це повідомляє видання ZMINA.

Прокуратура заявляє, що щонайменше четверо протестувальників — Ярослав Грабовецький, Станіслав Третяков, Петро Лукашевич і Андрій Дегдалович — отримали вогнепальні поранення від силовиків. 

За даними експертиз, стрілянина велася з територій, контрольованих правоохоронцями, тоді як протестувальники були без зброї та використовували лише щити.

Надані прокурорами матеріали свідчать, що до цих злочинів були причетні підлеглі Садовника.

Садовника обвинувачують у застосуванні вогнепальної зброї, внаслідок чого 20 лютого 2014 року загинули щонайменше 48 людей і понад 90 були поранені. 

Суд оголосив перерву, наступне засідання призначене на 10 квітня.

  • Екскомандира київського "Беркута" Сергія Кусюка заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Після Революції Гідності він утік до Росії. Його визнали винним в організації знищення доказів, важливих для встановлення обставин трагічних подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці.
