Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо командирів харківського і львівського "Беркута"

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх командирів батальйонів Харківського та Львівського "Беркута", а також помічника начальника штабу одного з підрозділів.

Про це повідомляє Державне боюро розслідувань.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року вище керівництво держави під виглядом проведення "антитерористичної операції" ухвалило рішення про силовий розгін протестувальників у центрі Києва.

Напередодні спецпідрозділи "Беркута" додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених спільно з іншими силовиками неодноразово намагалися здійснити силову зачистку Майдану. За версією слідства, правоохоронці безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю.

Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні поранення.

Командир Львівського "Беркута", який мав громадянство РФ, згодом був позбавлений українського громадянства.

Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її з метою ускладнення проведення балістичних експертиз і роботи слідчих.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення можливого відшкодування шкоди потерпілим.

Окрім цього, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ, якого вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім Президентом України у 2010–2014 роках.

За даними слідства, після призначення на посаду він організував блокування урядового кварталу, застосування військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання.

До виконання цих завдань було залучено щонайменше 1790 військовослужбовців.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та, за даними слідства, переховується в державі-агресорі.

В Офісі генпрокурора додають, що загалом у провадженнях фігурують понад 10 000 свідків і більше 2 000 потерпілих. Підозру отримали 585 осіб, обвинувальні акти передані щодо 525, а суди ухвалили 93 обвинувальні вироки.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.