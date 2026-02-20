Судитимуть ексвикладача університету Львова у справі про організацію незаконного виїзду

За 18 000 доларів він обіцяв виїзд за кордон з документами дипломатичної служби.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього викладача одного з університетів Львова, який за 18 000 доларів обіцяв виїзд за кордон з документами дипломатичної служби.

Про це розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

Встановили, що торік влітку львів’янин організував схему для перетину кордону військовозобов’язаним.

Обвинувачений ексвикладач обіцяв чоловіку мобілізаційного віку оформити документи, нібито той працевлаштований у дипломатичній службі в представництві однієї з міжнародних організацій. У подальшому, це дозволило б "клієнту" безперешкодно виїхати за межі України.

Свої послуги переправник оцінив у 18 000 доларів США, але реалізувати задумане йому не вдалося. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України у центрі Львова відразу після передачі першої частини коштів - 9 000 доларів США.

Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного переправлення особи через держкордон України.