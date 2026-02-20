На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Право

Судитимуть ексвикладача університету Львова у справі про організацію незаконного виїзду

За 18 000 доларів він обіцяв виїзд за кордон з документами дипломатичної служби.

Судитимуть ексвикладача університету Львова у справі про організацію незаконного виїзду
Затриманий викладач університету
Фото: Львівська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього викладача одного з університетів Львова, який за 18 000 доларів обіцяв виїзд за кордон з документами дипломатичної служби.

Про це розповіли у Львівській обласній прокуратурі. 

Встановили, що торік влітку львів’янин організував схему для перетину кордону військовозобов’язаним.

Обвинувачений ексвикладач обіцяв чоловіку мобілізаційного віку оформити документи, нібито той працевлаштований у дипломатичній службі в представництві однієї з міжнародних організацій. У подальшому, це дозволило б "клієнту" безперешкодно виїхати за межі України.

Свої послуги переправник оцінив у 18 000 доларів США, але реалізувати задумане йому не вдалося. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України у центрі Львова відразу після передачі першої частини коштів - 9 000 доларів США.

Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного переправлення особи через держкордон України.

﻿
