У Львові покажуть відтворений Маріуполь у великому 3D-макеті

24 лютого у львівському центрі дизайну та урбаністики “Порохова вежа” відкриють виставку «МУІ – Маріуполь. Українська Ідентичність», центральною експозицією якої стане великий 3D-макет Маріуполя. Про це повідомили організатори.

Виставка розповідає про Маріуполь, його історію, архітектуру та ідентичність. Головний експонат виставки – великий 3D-макет Маріуполя, розміром 5,5×4,5 м, який відтворює 100% площі міста станом на 2022 рік. Це об'ємна карта міста, яка показує розширення Маріуполя в часі. Динамічний ефект розвитку міста створять за допомогою відеомапінгу.

Навколо макету розташують ілюстративні та графічні матеріали, які не потрапили до відеомапінгу: від історичних карт і старих фото до зображення втрачених та маркувань зруйнованих об'єктів. На третьому поверсі “Порохової вежі” вздовж стін простягнеться часова лінія розвитку Маріуполя з тактильними 3D-мініатюрами знакових будівель кожної з епох на кшталт собору, театру, водонапірної вежі, Мечеті Сулеймана та Роксолани тощо.

Ще один елемент виставки – технологічний блок AR/VR, який відтворює архітектурні та мистецькі об'єкти, як-от гіпсовий макет Драмтеатру, що оживає за допомогою AR та унікальні маріупольські мозаїки (зокрема авторства Алли Горської) та хроніка їх руйнації, показані у VR-окулярах.

Також представлять інші об’єкти: мозаїки з дзеркала «Птахи Маріуполя» Ганни Круть, картини Василя Коренчука та Анни Скицької про Донеччину, скульптуру Данила Турія «Фея Маріуполя» та світлини міста до окупації Мирослава Кобилянського.

За словами керівника проєкту Максима Ясінського, ідея народилася в 2022 році як реакція на події навколо оборони міста і спершу задумувалася як візуальна історія захоплення й майбутнього визволення Маріуполя.

«В той момент якраз вже наші військові змушені були здатися в полон на «Азовсталі». І первісна ідея була підготувати проєкт про Маріуполь, щоб показати його у вже визволеному місті, – згадує Ясінський. – Але, на жаль, ми презентуємо його в той час, як маріупольськими вулицями досі гуляють окупанти.»

Творці зазначили, що Маріуполь — це приклад, який спростовує міф про «ісконно русскіє» міста Східної України. Маріуполь з самого початку був багатоетнічним і багатошаровим, із внеском багатьох культур. Вони також повідомили, що після звільнення Маріуполя 3D-макет передадуть місту.

Виставка «МУІ – Маріуполь. Українська Ідентичність» триватиме з 24 лютого до 22 березня в ЦАДУ «Порохова вежа». У межах події заплановані кураторська екскурсія, низка лекцій, майстер-клас від Ганни Круть та вечірні авторські екскурсії.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.