У Національній філармонії пройде концерт композитора Максима Коломійця

26 лютого в Національній філармонії України відбудеться авторський концерт «Світ Максима Коломійця». Про це повідомили організатори.

Музичні твори композитора Максима Коломійця балансують між академічною традицією та експериментом. Його музика не підпорядковується усталеним канонам та тяжіє до простору сучасної мистецької сцени й інтелектуального осмислення.

«Як не дивно, в музиці для мене ключовим є питання не звуку як такого, а час. Саме залежно від того, наскільки вишукано розташовані звукові події в часі, наскільки вдало вони створюють потрібну напругу для слухача, твір може бути як бездарним, так і геніальним. Для мого авторського концерту (першого у моєму житті) ми відібрали саме ті твори, в яких моя робота з часовим виміром проявилась найбільш яскравим чином», – ділиться Коломієць.

Твори Коломійця виконає Київський камерний оркестр під орудою диригентки Наталії Пономарчук.

Подія пройде в межах проєкту «Сучасне й позачасове» – серії авторських концертів українських композиторів, яку проводить культурний центр «Дом Майстер Клас» у співпраці з Національною філармонією України. Серія спрямована на осмислення феномену сучасної української академічної музики та представлення її провідних авторів широкій аудиторії. В її межах вже відбулись концерти Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, Святослава Луньова, Любави Сидоренко.

Про Максима Коломійця: