Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаКультура

У Національній філармонії пройде концерт композитора Максима Коломійця

Він є частиною проєкту «Сучасне й позачасове» – серії авторських концертів українських композиторів.

У Національній філармонії пройде концерт композитора Максима Коломійця
Максим Коломієць
Фото: «Дом Майстер Клас»

26 лютого в Національній філармонії України відбудеться авторський концерт «Світ Максима Коломійця». Про це повідомили організатори.

Музичні твори композитора Максима Коломійця балансують між академічною традицією та експериментом. Його музика не підпорядковується усталеним канонам та тяжіє до простору сучасної мистецької сцени й інтелектуального осмислення.

«Як не дивно, в музиці для мене ключовим є питання не звуку як такого, а час. Саме залежно від того, наскільки вишукано розташовані звукові події в часі, наскільки вдало вони створюють потрібну напругу для слухача, твір може бути як бездарним, так і геніальним. Для мого авторського концерту (першого у моєму житті) ми відібрали саме ті твори, в яких моя робота з часовим виміром проявилась найбільш яскравим чином», – ділиться Коломієць.

Твори Коломійця виконає Київський камерний оркестр під орудою диригентки Наталії Пономарчук.

Подія пройде в межах проєкту «Сучасне й позачасове» – серії авторських концертів українських композиторів, яку проводить культурний центр «Дом Майстер Клас» у співпраці з Національною філармонією України. Серія спрямована на осмислення феномену сучасної української академічної музики та представлення її провідних авторів широкій аудиторії. В її межах вже відбулись концерти Валентина Сильвестрова, Вікторії Польової, Святослава Луньова, Любави Сидоренко. 

Про Максима Коломійця:

  • український композитор, гобоїст, співзасновник ансамблю сучасної музики Ensemble Nostri Temporis;

  • автор опер «Espenbaum» та «Ніч»;

  • у 2023 Метрополітан-опера замовила у нього оперу про викраденних українських дітей, її прем’єра запланована на осінь 2026 року.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies