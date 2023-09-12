Метрополітен-опера замовила оперу про викрадених українських дітей

Американська Метрополітен-опера (Met) оголосила, що замовила нову оперу про викрадення та депортацію тисяч українських дітей Росією. Про це повідомло видання The New York Times.

Оперу написав український композитор Максим Коломієць на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта. В центрі сюжета — історія матері, яка вирушає у довгу й небезпечну подорож, щоб врятувати свою доньку, яку росіяни утримують у таборі в Криму.

Генеральний менеджер Met Пітер Гелб пояснив, що метою замовлення була культурни підтримка України в її боротьбі за свободу. «Я не можу придумати кращого способу зробити це, — сказав він, — ніж мати оперу, яка фактично документує той аспект війни, що підкреслює індивідуальний героїзм українського народу перед обличчям найжахливіших звірств».

Максим Коломієць, автор опер «Espenbaum» та «Ніч», зауважив, що має на меті не лише привернути увагу до України, але й висвітлити подібні ситуації в усьому світі: «Я хочу, щоб люди співчували цьому болю та використовували будь-яку можливість на різних рівнях, щоб запобігти виникненню такого болю». Історія в опері має щасливий кінець, обіцяє Коломієць: «Для нас дуже важливо мати щасливий кінець прямо зараз».

Джордж Брант, відомий за п’єсою «Grounded» про американську операторку дронів, яку Met також перетворює на оперу, сказав, що сподівається зробити невеликий внесок у справу України. «Я відчуваю, що є тисячі історій, які можна розповісти і слід розповісти про цей конфлікт, але ця, здається, передала як масштаб жаху, з яким стикаються українці, так і мужність і стійкість її народу», — підкреслив він.

Опера про українських дітей має вийти на сцену у 2027-2028 роках. Ідея замовити оперу українського композитора виникла під час минулорічної зустрічі Пітера Гелба, його дружини диригентки Кері-Лінн Вілсон та першої леді України Олени Зеленської. Тоді Держагентство України з питань мистецтв відкрило open call для композиторів на участь у конкурсі й отримало 72 заявки від композиторів. Гелб зазначив, що Met вибрав Коломійця через його досвід роботи в опері, а також глибоке розуміння українських музичних традицій. В постановці опери візьмуть участь працівники Save Ukraine — однієї з кількох благодійних груп, які допомагають матерям здійснювати подорожі, щоб знайти своїх дітей.

Met була однією з перших культурних організацій, яка оголосила після вторгнення Росії, що не буде залучати виконавців або інституції, які підтримували Путіна, і розірвала зв’язки з однією зі своїх найбільших зірок, російською сопрано Анною Нетребко.

Met також допоміг створити Ukrainian Freedom Orchestra, ансамбль біженців, що втекли від війни, та артистів, які залишилися. Крім того, Met влаштовувала концерти на підтримку України та розвісила банери у вигляді українського прапора на зовнішній частині театру.