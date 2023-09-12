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Унаслідок російських обстрілів Херсонської області поранені шестеро цивільних

Ворог бив із різних типів озброєння. 

За минулу добу Росія здійснила 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Шестеро цивільних були поранені. 

По Херсону ворог випустив 14 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що серед поранених – фельдшер і пацієнтка амбулаторії, по якій вчора вдарили росіяни. Вони отримали мінно-вибухові травми. 

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