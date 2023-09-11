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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів постраждав один цивільний.

Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 11 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська та Миколаївська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 122 вибухи. 

Зокрема, по Краснопільській громаді окупанти вдарили з мінометів, артилерії, а також БПЛА-камікадзе та FPV-дроном.

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Хотінську громаду обстріляли з мінометів, АГС, артилерії та танку.

На Великописарівську громаду росіяни здійснили атаки за допомогою мінометів та артилерії, було пошкоджено приватне домоволодіння.

Також атакували і Зноб-Новгородську громаду - з мінометів та РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець, було пошкоджено приватний будинок.

По Миколаївській, Путивльській, Есманській та Юнаківській громадам росіяни били з мінометів.

Крім того, по Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, а на Білопільську громаду скинули ВОГи.

Нагадаємо, 11 вересня близько 13:50 російські окупаційні війська укотре обстріляли Станіславську громаду Херсонського району.

Під вогонь потрапила будівля медичної амбулаторії. У результаті мінно-вибухові травми отримали фельдшер і пацієнтка.

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