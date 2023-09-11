Басманний суд у Москві заочно заарештував мера Дніпра Філатова

Сьогодні, 11 вересня, мера Дніпра Бориса Філатова заочно заарештував Басманний суд у Москві.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН, вважаю цей свій “арешт” найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною”, - написав Філатов.

Він підкреслив, що російський суд заарештував не вищого державного чиновника, керівника ВЦА чи парламентаря, а простого міського голову.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра анонсував “лагідну українізацію” міста.