Гроссі заявив, що дуже стурбований останніми вибухами на окупованій Запорізькій АЕС

"Починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції. Багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки", - заявив глава МАГАТЕ.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що «дуже стурбований» останніми вибухами на окупованій Росією Запорізькій АЕС, передає Anadolu Ajansı.

"Мене це дуже непокоїть. Активність артилерії зараз майже постійна. Як ми зазначали у нашому звіті, ми дуже уважно стежимо за ситуацією", — сказав Гроссі на брифінгу у Відні в кулуарах засідання Ради МАГАТЕ.

Він зауважив, що "починає виникати низка технічних проблем, таких як довгострокова зупинка станції". "Багато питань також мають наслідки для ядерної безпеки", - додав Гроссі.

Керівник МАГАТЕ висловив сподівання на переговори "на високому рівні" з російською та українською сторонами щодо цього питання у найближчому майбутньому.

Гроссі також повідомив, що на Запорізькій АЕС "немає зростання військової присутності" росіян.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи. Це свідчить про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Раніше на шляху місії Агентства до Запорізької АЕС сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін.