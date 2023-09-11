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Біля острова Зміїний сили ППО збили ворожий дрон "Форпост"

Цей безпілотник здатний не лише вести розвідку, а й підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

Біля острова Зміїний сили ППО збили ворожий дрон "Форпост"
Дрон "Форпост"
Фото: Telegram/Сили оборони півдня

У районі острова Зміїний українські захисники збили ворожий дрон "Форпост".

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

За інформацією військових, це досить цікавий і небезпечний екземпляр.

Безпілотник здатний не тільки вести розвідку, а й підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів. Як засоби стеження та спостереження на дроні використовують одну електрооптичну і одну інфрачервону камери, що надають можливість його цілодобового використання.

"Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії - і до 350 км.

Військові зазначають - після модернізації на БпЛА цього типу з’явився й оновлений канал зв’язку. Також окупанти заявляли про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.

Цей багатофункціональний дрон вартує близько шести мільйонів доларів.

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Нагадаємо, раніше Сили оборони збили "Форпост" торік у грудні. 

Цей безпілотник є копією ізраїльського IAI Searcher. "Форпости" збирали на Уральському заводі цивільної авіації за ізраїльською технологією з американських та німецьких запчастин. Цей дрон збудовано на базі одноциліндрового двигуна 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Крім того, він має навігаційні модулі швейцарського виробника MicroEM.

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