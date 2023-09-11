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Єрмак заявив, що питання ракет ATACMS "рухається"

"Говоримо і про інші типи", - зазначив глава ОПУ.

Єрмак заявив, що питання ракет ATACMS "рухається"
Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що питання про отримання нашою державою ракет ATACMS "рухається".

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

Він зазначив, що далекобійна ракети - "справжня потреба", оскільки "від цього залежить ефективність армії на полі бою, а також життя військових та наше просування вперед". Керівник Офісу Президента також повідомив, що робота з партнерами над цим питанням триває давно і "маємо гарний діалог".

"Питання ATACMS рухається. Говоримо і про інші типи. Україна зможе вибивати логістику ворога ефективно. Це дозволить пришвидшити нашу перемогу", - підкреслив глава ОПУ.

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Нагадаємо, Financial Times писала, що президент США Джо Байден наближається до ухвалення рішення про надання Україні ракет великої дальності.

Генерал у відставці Девід Петреус, який очолював коаліційні сили в Іраці та Афганістані, вважає, що США мають надіслати Україні такі ракети і прискорити надання винищувачів.

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