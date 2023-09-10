Байден наближається до прийняття рішення про надання Україні ракет великої дальності, − Financial Times

Президент США Джо Байден наближається до прийняття рішення про надання Україні ракет великої дальності.

Про це пише британська газета Financial Times.

“США вже давно насторожено ставляться до прохання України поставити їй так звану ATACMS, тактичну балістичну ракету з радіусом дії до 300 км, через занепокоєння щодо обмежених запасів і того, що вона може бути використана для удару по території Росії, що призведе до ескалації конфлікту”, − зазначає видання.

Однак Сполучені Штати таки розглядають цей крок. Велика Британія та Франція цього року вже відправили в Україну таке озброєння.

“Всі пропозиції − актуальні. Ми не вирішили оголосити про нову допомогу, але наша позиція весь час полягала в тому, що ми надамо Україну можливості, які дозволять їй досягти успіху на полі бою”, − сказав Джон Файнер, заступник радника з національної безпеки, журналістам під час подорожі Байдена з Нью-Делі до В'єтнаму в неділю.

“Рішення може бути прийняте найближчим часом”, − сказав у суботу високопосадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо,голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм американським колегою постачання США зброї, зокрема далекобійних ракет ATACMS. Під час розмови йшлося, що ця опція залишається відкритою.