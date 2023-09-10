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Росіяни обстріляли на Донеччині авто з іноземними волонтерами, загинуло двоє (оновлено)

Ще двоє поранені.

Росіяни обстріляли на Донеччині авто з іноземними волонтерами, загинуло двоє (оновлено)
Фото: Road2Relief

Біля прифронтового міста Часів Яру на Донеччині під обстріл росіян потрапили волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги). Один з них загинув, двоє поранені, а ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомили в організації.

У суботу зранку німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, волонтер з Канади Ентоні “Тонко” Ігнат та іспанська волонтерка і директорка Road2Relief Емма Ігуаль на мікроавтобусі вирушили зі Слов’янська у напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби цивільних жителів села Іванівське.

Авто волонтерів потрапило під обстріл, проїжджаючи повз Часовий Яр, від прямого влучання автомобіль перекинувся та загорівся.

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Рубен і Йохан зазнали тяжких осколкових поранень і опіків, але зараз їх стан стабільний. Смерть Ентоні підтвердили, його тіло виявили. Інформації щодо Емми немає.

Як пише nv.ua, Ентоні “Тонко” Ігнату було 58 років. Він був громадянином Канади, мав словацьке походження. Тонко мешкав у провінції Онтаріо і працював там різноробом.

Оновлено. Як пише Associated Press, виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив іспанським ЗМІ, що влада в Мадриді отримала “усне підтвердження смерті 32-річної Ігуаль.

Road to Relief — українська гуманітарна громадська організація, яка була створена в березні 2022 року для надання допомоги та підтримки цивільному населенню України, яке постраждало від російського вторгнення. Її волонтери працюють у Донецькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, у серпні унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії.

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