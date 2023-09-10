Маляр розповіла про успішне використання БМП CV-90 на фронті: в машину влучив "Ланцет", всі люди всередині вціліли

Екіпаж і десант пересіли в іншу машину і продовжили воконувати бойові завдання.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про успішне використання шведської бойової машини піхоти CV-90. Такі БМП надійшли до ЗСУ влітку 2023, а вперше були помічені на Лиманському напрямку, де росіяни намагаються прорвати нашу оборону.

В одному з боїв БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу, і в неї влучив російський безпілотник-камікадзе "Ланцет". Ні екіпаж, ні десант усередині не постраждали – вони пересіли на іншу машину та продовжили виконання бойових завдань, повідомила Маляр у Telegram.

"Якби ж замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2 не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня", – зазначила вона.

За її словами, CV-90 називають найкращою БМП у світі. Вона була спроектована та вироблена у Швеції, а її головна перевага – турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту, як у CV-90, немає в жодній іншій БМП.

"Безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху – додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів", – пояснила Маляр.

БМП має ефективні протитанкові засоби та потужну автоматичну 40-мм гармату, яка може вести вогонь на відстані до трьох кілометрів, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 кілометрів.

CV-90 використовує революційне шасі з технологіями Формули-1, коли підвіска сама адаптується до покриття. Це забезпечує надзвичайно високу прохідність, а гумові вставки в гусеницях суттєво зменшують рівень шуму під час руху. Українські захисники кажуть, що за 200 метрів шведську БМП навіть не чутно.

Україна та Швеція мають домовленість про спільне виробництво БМП CV-90. Найближча мета – 1000 шведських БМП для українського війська.

БМП CV-90 – розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Виробляється з 1990-х років у різних модифікаціях. "Мілітарний" писав, що Україна, найбільш імовірно, отримає ту модифікацію, яка в основному перебуває на озброєнні в Швеції – CV9040.

CV90 (Combat Vehicle 90) перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Їх обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів. Навчання на цих машинах українські війська проходили навесні.