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Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км, – Тарнавський

Протягом минулої доби в полон потрапили пʼять окупантів. 

Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км, – Тарнавський
Фото: Скрін з відео

Сили оборони України просунулися на Таврійському напрямку ще більш ніж на кілометр. Про це командувач опертивно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Теlegram.

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога на склали 226 осіб (загиблі – 72, поранені – 149, полон – пʼять).

"Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки", – повідомив він. 

Також було знищено шість складів боєприпасів ворога. 

Нагадаємо, Сили оборони продовжують просування на Мелітопольському напрямку. Захисники чинять опір окупантами і закріплюються на досягнутих рубежах. За кожен сантиметр землі тривають запеклі бої. 

Токмацький напрямок є найгарячішим сьогодні, а ГШ інформує суспільство дуже лапідарно. Загалом помітне просування намітилося десь 10 серпня. Але слід мати на увазі, що локальні штурмові дії штурмових груп рівня “взвод” відбувалися постійно на різних напрямках (стратегія “тисячі порізів”), хоча загальна картина почала вимальовуватися ближче до середини серпня, пише для Lb.ua експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Доладно про просування захисників читайте в матеріалі «Зуби Суровікіна. Куди рухається "Таврія”?.»

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