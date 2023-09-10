У Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка

Крім того, постраждав чоловік. Він отруївся продуктами горіння.

У суботу, 9 вересня о 19:57 надійшов виклик про пожежу в квартирі за адресою вул. Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі, повідомляє ДСНС.

На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце було встановлено що загоряння сталося в квартирі на 1 поверсі 10 поверхового житлового будинку.

В сильно задимленій квартирі, рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Рятувальники відразу приступили до гасіння.

О 20:25 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 20:38 - ліквідовано.

На жаль є постраждалий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння та загибла жінка – власники квартири.

На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чол. особового складу.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, також 9 вересня в Одесі сталася пожежа у двоповерховому будинку, постраждав чоловік та чотири дитини. Батька та доньку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Ще трьох дівчаток у стані середньої тяжкості самостійно доставили у лікарню родичі.