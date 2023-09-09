РФ може збільшити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн на рік, але це все одно не покриє її потреби на фронті, — Reuters

Минулого року Росія вистріляла в Україні від 10 до 11 млн артилерійських снарядів.

Росія має змогу збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 мільйонів снарядів на рік, що приблизно вдвічі перевищує деякі попередні очікування Заходу, але це все ще далеко не відповідає потребам Москви у війні в Україні, пише Reuters із посиланням на західного чиновника.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, оцінив, що Росія випустила в Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів минулого року. Москва почала вторгнення в лютому 2022 року.

«У них таке скрутне становище. Якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, і ви перебуваєте лише в середині бою, і ви можете виробляти лише 1-2 мільйони снарядів на рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція», — сказав чиновник невеликій групі журналістів.

Інші російські інвестиції в оборонний сектор також можуть дозволити Москві виробляти близько 200 танків на рік, що вдвічі перевищує попередні оцінки Заходу, сказав чиновник. Але це також, за словами посадовця, далеко від того, що їй потрібно після важких втрат в Україні.

«Коли ви втратили 2000 танків, у вас є десятиліття, щоб досягти того, з чого ви почали», — сказав чиновник, додавши, що Росія також втратила 4000 бойових броньованих машин, понад 100 літаків і зазнала 270 000 втрат під час конфлікту вбитими та пораненими.

Західний чиновник сказав, що нещодавні переговори РФ з КНДР, ймовірно, були спрямовані на забезпечення артилерії та продемонстрували відчай Москви в Україні.

"Вони вимушені звертатися до цих сумнівних партнерів, щоб підтримати своє катастрофічне вторгнення в Україну. І це їм дорого обійдеться, тому що Північна Корея вирве для себе хорошу угоду", - розповів чиновник.

Він додав, що сама російська економіка відчуває напругу, оскільки Москва перенаправляє ресурси в Україну, збільшуючи витрати на оборону та скорочуючи «витрати на все інше».

«Тоді це створює ризик соціальних заворушень на нестабільному політичному тлі», – сказав чиновник.

Нагадаємо, нещодавно у Пентагоні повідомили, що українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально. Також Міноборони США відзначило ефективне використання українськими військовими ракет Storm Shadow.

У серпні Україна надала Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів. Звіт містив інформацію про кількість випущених снарядів та кількість знищених російських цілей. А видання The Wall Street Journal повідомило, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні. Загальна вартість пакету становить до 600 млн доларів.

Раніше адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 175 млн доларів. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

До цього держсекретар США Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів. Йдеться, зокрема, про допомогу у розмінуванні.

На цьому тижні Європейське оборонне агентство підписало перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів калібру 155 мм для України. Незабаром будуть укладені інші рамкові контракти.