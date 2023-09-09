У Новій Каховці підірвали авто, яке використовувалось для проведення псевдовиборів. Загинув окупант

У Новій Каховці українське підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони “бюлетенів” та “виборчих дільниць” під час псевдовиборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, внаслідок підриву авто загинув один російський військовий, ще двоє отримали поранення.

У Центрі нагадали, що ворог готується до проведення мобілізації на окупованому півдні та вже створив мережу військкоматів на захоплених землях. "Вибори" окупанти використовують для оновлення інформації про чоловіче населення регіону.

"Якщо ви маєте інформацію про місця перебування представників російських окупаційних військ, ви можете абсолютно безпечно повідомити інформацію через наш чат-бот", – повідомили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські захисники вдарили дронами по псевдовиборчій дільниці в Запорізькій області. За даними джерел LB.ua, вибух і пожежу влаштувала СБУ. Удару завдали по так званому виборчому штабу окупантів, який вони використовували для зберігання "бюлетенів" та документів.