Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили з артилерії по селу на Чернігівщині, є поранений

Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Росіяни вдарили з артилерії по селу на Чернігівщині, є поранений

Уранці 9 вересня окупанти обстріляли з артилерії село Костобобрів Семенівської територіальної громади Чернігівської області.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що внаслідок обстрілу отримав важке поранення 68-річний місцевий житель. Його відвезли до лікарні. Пошкоджені господарські будівлі на території господарства потерпілого.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 росіяни обстріляли селище Сонячне у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 48-річний чоловік, є влучання у приватні будинки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies