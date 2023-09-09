Росіяни вдарили з артилерії по селу на Чернігівщині, є поранений

Уранці 9 вересня окупанти обстріляли з артилерії село Костобобрів Семенівської територіальної громади Чернігівської області.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що внаслідок обстрілу отримав важке поранення 68-річний місцевий житель. Його відвезли до лікарні. Пошкоджені господарські будівлі на території господарства потерпілого.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 росіяни обстріляли селище Сонячне у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 48-річний чоловік, є влучання у приватні будинки.