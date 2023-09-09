Фільм про війну в Україні "Фотофобія" відзначили на Венеціанському кінофестивалі

Режисерами фільму є Іван Остроховський та Павол Пекарчик.

Фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія" отримав приз Europa Cinemas Label Award на 80-му Венеціанському кінофестивалі.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Стрічка була відзначена у категорії "Найкращий європейській фільм".

Фільм "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика розповідає про одну з багатьох українських сімей, які після повномасштабного вторгнення РФ ховаються від обстрілів на станціях метро.

Головний герой 12-річний Микита та його родина живе на станції Харківського метро. Для його родини денне світло – це синонім смертельної небезпеки, хлопчику не дозволяють виходити назовні.

Блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Микита зустрічає 11-річну Віку. Діти вирішують ризикнути і піднятися на поверхню, щоб відчути сонце на своїх обличчях.

Стрічка створена у копродукції Словаччини, Чехії та України. Україну представляє кінокомпанія "Артхаус Трафік". Режисерами фільму є Іван Остроховський та Павол Пекарчик.

Нагадаємо, 80-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль триває з 30 серпня до 9 вересня 2023 року. Кінофестиваль був заснований у 1932 році за ініціативи Беніто Муссоліні. Він проводиться щорічно у вересні на острові Лідо.