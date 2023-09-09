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Саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію

Були знайдені компромісні формулювання у питаннях, що стосуються війни РФ проти України.

Саміт G20 ухвалив підсумкову декларацію
Фото: reuters.com

Учасники саміту "Великої двадцятки" ухвалили декларацію, в якій закликали всі країни дотримуватися принципів міжнародного права, які серед іншого включають територіальну цілісність на суверенітет.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив, що декларація була ухвалена сьогодні, в перший день саміту. Він додав, що у декларації були знайдені компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Консенсус став несподіванкою, оскільки думки учасників саміту щодо війни в Україні розійшлися, причому західні країни наполягали на різкому засудженні Росії у декларації, тоді як інші країни вимагали зосередитися на ширших економічних питаннях.

"Ми закликаємо всі держави підтримувати принципи міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність", – йдеться в декларації.

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"Ми... вітаємо всі актуальні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні… Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими", – наголошується у документі.

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про прийняття цієї декларації", – сказав Моді лідерам у Нью-Делі, включаючи президента США Джо Байдена та глав урядів з усього світу.

Нагадаємо, сьогодні в Індії стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Лідери країн особисто приїхали на захід, але не президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін. Саміт проходить у найбільшому індійському діловому комплексі "Бхарат Мандапам" у Нью-Делі.

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