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Суд дозволив заочне розслідування щодо підозрюваного в держзраді екснардепа Кузьміна

Він перебуває в розшуку. 

Суд дозволив заочне розслідування щодо підозрюваного в держзраді екснардепа Кузьміна
Фото: РБК

Суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Рената Кузьміна (ОПЗЖ), підозрюваного в державній зраді.

Клопотання щодо спеціального досудового розслідування подавало ДБР. Працівники встановили, що нардеп до та після початку повномасштабного вторгнення розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, які шкодять Україні, повідомили в пресслужбі бюро

"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", – зазначили в ДБР. 

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Підозрюваного оголошено в розшук.

Кузьмін заарештований заочно ще з березня 2023. Він втік із України, позбавлений українського громадянства і мандата народного депутата. 

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