Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 вересня 2023 орієнтовно склали 268 140 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 4544 (+15)
- бойових броньованих машин – 8739 (+13)
- артилерійських систем – 5789 (+36)
- РСЗВ – 757 (+3)
- засоби ППО – 508 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)
- крилаті ракети – 1455 (+0)
- кораблі/катери – 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34)
- спеціальна техніка – 870 (+10).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, РФ продовжує вербувати на війну іноземців, аби уникнути непопулярної мобілізації своїх громадян. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували 495 000 рублів ($5140) початкових виплат та зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів) зарплати.