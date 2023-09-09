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Захисники ліквідували ще 600 окупантів

Також ворог втратив ще 15 танків. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 вересня 2023 орієнтовно склали 268 140 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 4544 (+15)
  • бойових броньованих машин – 8739 (+13)
  • артилерійських систем – 5789 (+36)
  • РСЗВ – 757 (+3)
  • засоби ППО – 508 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)
  • крилаті ракети – 1455 (+0)
  • кораблі/катери – 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34)
  • спеціальна техніка – 870 (+10).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, РФ продовжує вербувати на війну іноземців, аби уникнути непопулярної мобілізації своїх громадян. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували 495 000 рублів ($5140) початкових виплат та зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів) зарплати. 

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