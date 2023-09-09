Також ворог втратив ще 15 танків.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 9 вересня 2023 орієнтовно склали 268 140 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати:

танків – 4544 (+15)

бойових броньованих машин – 8739 (+13)

артилерійських систем – 5789 (+36)

РСЗВ – 757 (+3)

засоби ППО – 508 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18)

крилаті ракети – 1455 (+0)

кораблі/катери – 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34)

спеціальна техніка – 870 (+10).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, РФ продовжує вербувати на війну іноземців, аби уникнути непопулярної мобілізації своїх громадян. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували 495 000 рублів ($5140) початкових виплат та зарплати від 190 000 рублів (1973 доларів) зарплати.