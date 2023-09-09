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Офіс генпрокурора не знає, куди подівся броньований Mercedes Медведчука, - “Схеми”

А у ДБР відмовилися повідомляти будь-яку інформацію стосовно автомобіля.

Офіс генпрокурора не знає, куди подівся броньований Mercedes Медведчука, - “Схеми”
Фото: Схеми

Офіс генпрокурора оголосив у розшук броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic Віктора Медведчука.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит проєкту “Схеми”.

“Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно підозрюваного М., у тому числі на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме”, – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

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В свою чергу, Державне бюро розслідувань (ДБР), слідчі якого проводили досудове розслідування у справі Медведчука, відмовилися повідомляти будь-яку інформацію стосовно автомобіля.

При цьому у відомстві послалися на таємницю досудового розслідування.

Зазначимо, нещодавно Медведчук в Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

Нагадаємо, на початку року Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна.

Торік у квітні Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно його арештував. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.

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