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Підозрюваного в держзраді екснардепа Рабіновича оголосили в розшук

Він виїхав до Ізраїлю напередодні широкомасштабного вторгнення Росії.

Підозрюваного в держзраді екснардепа Рабіновича оголосили в розшук
Фото: ДБР

Колишнього народного депутата України від забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя" Вадима Рабіновича оголосили у розшук.

Відповідна інформація опублікована в базі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Рабінович - особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, а місце не вказане.

Рабінович був співголовою партії ОПЗЖ і соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука. Напередодні повномасштабної війни з Росією він ще в статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.

Нагадаємо, 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та заочно заарештував Рабіновича.  26 липня екснардепу було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Відповідний запит  про міжнародну правову допомогу було скеровано до Ізраїлю.

У ДБР зазначили, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

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