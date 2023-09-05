Підрив Каховської ГЕС: відомо про 32 загиблих, реальні цифри значно більші

Кількість загиблих внаслідок терористичного акту з підривом греблі Каховської ГЕС може бути значно більшою через відсутність перевірених даних з окупованих РФ територій.

Про це повідомив у Military Media Center представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони Владислав Дудар.

За його словами, наразі відомо про 32 загиблих через підрив ворогом Каховської ГЕС. Ще 28 людей постраждали, перебування 39 людей не встановлене. Однак ці дані не враховують ймовірні жертви на окупованих територіях.

"Понад 68% затопленої території – це окупована територія і скільки там загинуло людей невідомо. Є певна інформація, що багато (загинули), бо Росія не займалася евакуацією населення", – сказав Дудар.

Нагадаємо, російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.