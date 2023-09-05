Із чотирьох дронів, які привезли на “прийомку”, два взагалі не злетіли.

В серпні 2023 військові мали отримати 55 БПЛА HAWK, за які Міноборони сплатило 650 мільйонів авансу. Контракт на загалом 807 мільйонів підписали з компанією родини екснардепа Борислава Розенблата, йдеться у розслідуванні Bihus.info.

До дня обіцяної здачі 55 комплексів (кожен з яких вартував державі понад 14,5 млн), виробник привіз на “прийомку” лише 4. Три з яких замовник не прийняв, бо:

два з них не змогли злетіти

в одного трапилась біда з камерою

ще один впилявся носом у землю і цей ніс тріснув

Зазначається, що комплекс справляв враження сирого, недоопрацьованого.

Партнер Розенблата Костянтин Пожидаєв дав свою оцінку, чому Міноборони віддало такий великий аванс на цю розробку.

“Він напряму мені казав, що туди входять ті 30% відкату з обороту”, - сказав Пожидаєв.

За його словами, після цієї пропозиції він перестав працювати з Розенблатом.

Зазначається, що тоді компанія розділилась: виробничі потужності залишились Пожидаєву, а юридичний контроль - Розенблату. Як результат - умови збору цих безпілотників, як і їхні характеристики, змінились. З 55 комплексів вчасно і в нормальному стані здали лише один.

Тим часом Міноборони вже погодилось відтермінувати дедлайн до жовтня.

Нагадаємо, вчора Олексій Резніков написав заяву про відставку. Він також заявив, що готовий відзвітувати за свою роботу на посаді голови Міноборони.

Зазначимо, що Міністерство оборони України час від часу потрапляє у корупційні скандали. Зокрема, раніше розслідування журналіста Юрія Ніколова про нібито закупівлю літніх курток замість зимових міністр оборони України назвав неправдою.

Нещодавно СБУ заявила про викриття ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.