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Учора ворог бив з різних видів озброєння по чотирьох районах Харківщини

Минулося без постраждалих.

Учора ворог бив з різних видів озброєння по чотирьох районах Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж вівторка 5 вересня ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. 

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджений будинок.

У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення немає. 

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,3 га території та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, близько 40% території Харківської області є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети. За час проведення розмінування лише піротехніки ДСНС знешкодили понад 76,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

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