РФ уночі атакувала Одеську область. Загинула людина, є руйнування

Цієї ночі протягом майже трьох годин російська армія била по Ізмаїльському району Одеської області ударними безпілотниками. Загинула одна людина – співробітник агропідприємства.

Руйнування та пожежі зафіксовані в декількох населених пунктах. Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у Теlegram.

"Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", – написав він.

Нагадаємо, що Росія атакує портову інфраструктуру та зерносховища Одеської області з 18 липня, після того, як односторонньо вийшла з угоди про експорт зерна. Вона навмисно націлилася на інфраструктуру, завдяки якій здійснювався експорт.

Нині діє так званий альтернативний зерновий коридор, але ним пройшли усього лише чотири судна. Президент говорив, що українські дипломати продовжують співпрацювати з закордонними партнерами, щоб відновити повноцінну роботу "зернового коридору", який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

28 липня речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів. Зокрема, Україні потрібні винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.