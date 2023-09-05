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Український безпілотник знищив російське авто із “виборчими матеріалами”

Внаслідок удару українських захисників були знищені троє російських військових політпрацівників.

Український безпілотник знищив російське авто із “виборчими матеріалами”
Фото: Скріншот з відео

Сили спротиву України виявили, що російські військові перевозять виборчі матеріали та бюлетені.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

“Розуміючи, що вибори на тимчасово окупованих територіях не погоджені із владою України і є незаконними, дрон-камікадзе припинив підготовку до протиправних заходів в окремо взятому населеному пункті Луганщини”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок удару українських захисників були знищені троє російських військових політпрацівників та їх транспортний засіб.

Нагадаємо, під час спроби висадки ворожого особового складу було знищено ворожий катер типу “Тунець”. 

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