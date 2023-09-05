Зеленський підписав указ про звільнення голови Донецької ОВА

Кириленка мають призначити на посаду керівника Антимонопольного комітету.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Донецької обласної військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначено в тексті указу.

Нагадаємо, нині Кабмін на засіданні підтримав пропозицію Зеленського звільнити голову Донецької ОВА.

За словами керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Кириленка призначать на посаду керівника Антимонопольного комітету.