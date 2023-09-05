Росія вивела у Чорне море надводний ракетоносій

Фрегат "Адмірал Ессен" може бути споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр".

У Чорне море на бойове чергування Росія вивела надводний ракетоносій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Фрегат "Адмірал Ессен", як зазначили військові, може бути споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Сигнали повітряної тривоги - обов'язковими для реагування", - наголосили Сили оборони.

Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів, ракетоносіїв серед них не було.

Напередодні стало відомо, що російський ракетоносій перебував у пункті базування