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У Львові попрощалися з воїном Іваном Назаренком

Боєць народився в Росії, згодом переїхав до України - на Донеччину.

У Львові попрощалися з воїном Іваном Назаренком
Іван Назаренко
Фото: Іван Станіславський

У вівторок, 5 вересня, у Львові провели в останню путь героя Івана Назаренка. Воїн віддав своє життя захищаючи Україну від російських окупантів в лавах Національної Гвардії України. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Іван Назаренко народився 6 серпня 2001 року в місті Якутськ (Російська Федерація). У віці п’яти років разом з родиною повернувся в Україну.

Проживав у місті Новогродівка Донецької області. Навчався у Новогродівській школі №7. Після закінчення 9-го класу разом із родиною переїхав до Тернополя, де здобував професійно-технічну освіту. У вільний час захоплювався фотографією, майстерно грав на гітарі. У 2021 році підписав контракт із Національною гвардією України, проходив військову службу в Харкові.

У перший день повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. Виконував завдання на південному та східному напрямках. Загинув Герой 18 серпня у віці 22 років. У Івана Назаренка залишилися батьки, сестра та молодший брат.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали бійця на Личаківському кладовищі з військовими почестями.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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Нагадаємо, раніше Львів попрощався з військовослужбовцем Миколою Шараварою, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. 

Раніше у Львові провели в останню путь військовослужбовця полку "АЗОВ" Петра Гука, який загинув під час теракту в Оленівці, та Ілону Орлову – бойову медикиню Національної гвардії.

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