На Київщині відновили 67 дитсадків, пошкоджених російськими окупантами

Усього під час окупації області постраждали 86 закладів дошкільної освіти.

Під час окупації Київської області росіянами було пошкоджено 86 закладів дошкільної освіти. Відбудовувати дитячі садки розпочали одразу після звільнення регіону.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Наразі вже відновили повністю та частково зі збереженням функцій життєдіяльності 67 садочків. Один із них - Гаврилівський заклад дошкільної освіти № 10 "Веселка" Бучанської громади. Сьогодні його відвідують 190 дітей. Крім того, в яслах-садку організоване інклюзивне навчання.

Під час активних бойових дій на Київщині дитсадок був значно пошкоджений. Були вибиті вікна та двері, частково зруйновані дах, фасад, внутрішні стіни і сантехніка, виведена з ладу електромережа. Пошкодження отримали ігрові майданчики та асфальтовані доріжки.

У будівлі провели капітальний ремонт фасаду, даху, замінили вікна та зовнішні двері, частково замінили сантехніку та електромережу. Оновили кухонне обладнання та начиння. Також частково відновили укриття.

Нагадаємо, російські військові зруйнували 70 і пошкодили понад 1 030 дитячих садків в Україні. До початку повномасштабної війни в Україні працювали 15 000 закладів дошкільної освіти.