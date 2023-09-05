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Німеччина поставила Україні нову партію боєприпасів для зеніток Gepard з нової виробничої лінії

Боєприпаси для зенітки Gepard тепер виробляють у Німеччині. 

Німеччина поставила Україні нову партію боєприпасів для зеніток Gepard з нової виробничої лінії
35-мм боєприпаси до зенітної самохідної установки «Gepard» ЗСУ.
Фото: Bild

Лише через кілька місяців після підписання відповідної угоди українські Збройні сили отримали боєприпаси нового виробництва Німеччини для зенітки Gepard, повідомляє Міноборони Німеччини. 

Зазначається, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів успішно реалізоване в амбітні терміни. Перша поставка в Україну складається з п’ятизначної кількості боєприпасів.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в тих сферах, які є нашими сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна ППО”, - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі повідомив, що його відомство ініціювало відповідне замовлення на боєприпаси для Rheinmetall AG у Німеччині.

Зазначається, що Німеччина є найбільшим європейським прихильником України. Нинішньою поставкою зроблено великий крок для протиповітряної оборони України. Боєприпаси для зенітки Gepard, яка успішно використовується в Україні для боротьби з російськими ударами, зокрема по цивільних об’єктах, тепер виробляють у Німеччині. Раніше поставки також йшли зі Швейцарії. Однак остання неодноразово відмовлялася підтримувати Україну товарами військового призначення.

Контракт, підписаний у лютому, з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 000 патронів. Для цього необхідно було відновити виробництво та знайти процес виготовлення старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Попри цей складний процес, перші боєприпаси в Україну вдалося доставити майже через 7 місяців з моменту підписання контракту. 

Зазначається, що на сьогодні Німеччина поставила Києву 46 зеніток Gepard. Попереду ще шість

Нагадаємо, в кінці серпня Німеччина передала Україні ракети для Patriot, розвідувальні дрони і системи для виявлення БпЛА. Також наша держава отримала понад пів мільйона набоїв і вантажівки Zetros.

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