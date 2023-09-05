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У Миколаєві правоохоронець продавав ритуальній службі інформацію про померлих

Йому платили відсоток із "прибутку" за кожного небіжчика, яких в день могло бути кілька.

У Миколаєві правоохоронець продавав ритуальній службі інформацію про померлих
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру начальнику сектору одного правоохоронних органів Миколаєва, який системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець домовився про вигідну співпрацю з менеджером ритуального агентства іпередавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Далі агентство телефонувало родинам померлого і пропонувала свої послуги.

Ритуальна фірма платила правоохоронцю відсоток з "прибутку" за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

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Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства (ч. 2 ст. 361-2 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше на Львівщині в бюро ритуальних послуг вилучили арсенал зброї та наркотики.

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