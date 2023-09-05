У Миколаєві правоохоронець продавав ритуальній службі інформацію про померлих

Йому платили відсоток із "прибутку" за кожного небіжчика, яких в день могло бути кілька.

Повідомлено про підозру начальнику сектору одного правоохоронних органів Миколаєва, який системно продавав конфіденційну інформацію ритуальному агентству.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець домовився про вигідну співпрацю з менеджером ритуального агентства іпередавав йому конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Далі агентство телефонувало родинам померлого і пропонувала свої послуги.

Ритуальна фірма платила правоохоронцю відсоток з "прибутку" за кожного небіжчика, яких в день могло бути декілька.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства (ч. 2 ст. 361-2 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше на Львівщині в бюро ритуальних послуг вилучили арсенал зброї та наркотики.