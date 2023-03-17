На Львівщині поліцейські вилучили наркотики та зброю у бюро ритуальних послуг. Про це повідомили в обласній поліції.

Як встановили правоохоронці, зловмисник, 32-річний уродженець Тернопільської області, тимчасово проживав в одному з львівських бюро ритуальних послуг.

Під час обшуку в приміщенні бюро поліцейські виявили та вилучили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату “Ф-1”, арбалет.

Крім того, було виявлено близько 500 грамів наркотичних та психотропних речовин, ззовні схожих на “канабіс” та “амфетамін”, вартість яких на “чорному ринку” становить понад 150 тисяч гривень.

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: Національна поліція

Після проведення експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин буде надано кваліфікацію щодо незаконних дій фігуранта. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 37 членам злочинної організації "Двадцятівські", які збували наркотики у Кривому Розі, повідомили про підозри.